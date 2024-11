Il lago di Garda protagonista all’Expo 2025 di Osaka

Le comunità del Garda tra le eccellenze protagoniste al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025: internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti nei territori sono stati tra i temi centrali dell'evento «Il Lago di Garda verso Expo 2025 Osaka», organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Giappone e il Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, con il patrocinio della Camera di Commercio di Brescia.

Il seminario ha visto la partecipazione di Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, del senatore Mariastella Gelmini, presidente della Comunità del Garda, e di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo imprenditoriale. Obiettivo dell'Italia a Expo 2025 Osaka è valorizzare le eccellenze territoriali e le realtà imprenditoriali italiane che vogliono proiettarsi nel mercato giapponese e asiatico.

«Il Garda, vasta area nel cuore dell'Europa, è da sempre un crocevia di popoli, anticamera dell'Oriente e storicamente al centro di scambi e incontri tra uomini e merci», ha dichiarato il senatore Mariastella Gelmini, presidente della Comunità del Garda. «In questo contesto, il Garda ha scelto di presentarsi a Expo 2025 Osaka per mostrare uno dei volti più dinamici dell'Italia e confrontarsi con altre esperienze internazionali, al fine di crescere, imparare e continuare a qualificarsi».

Turismo

«Il lago di Garda, una delle eccellenze del turismo italiano nel mondo, abbraccia tre territori - Lombardia, Veneto, Trentino -, realtà eterogenee ma unite dallo spirito italiano del saper fare che ci contraddistingue nel mondo», ha dichiarato l'ambasciatore Mario Vattani.

«È importante approfittare della grande vetrina globale di Expo per far conoscere meglio, in una regione del mondo in forte crescita, la ricchezza e la varietà delle nostre eccellenze territoriali. Expo 2025 Osaka rappresenta un'importante opportunità di internazionalizzazione e di attrazione di investimenti ed è un'occasione unica per stimolare collaborazioni in ambito tecnologico, turistico e dell'alto artigianato».

Davide Fantoni ha affermato come «l'Italia occupi un posto privilegiato nel cuore dei giapponesi ormai da decenni, ma la concezione del viaggiare è cambiata radicalmente negli anni. Sebbene la cultura sia artistica che culinaria rimanga l'attrattiva principale, il giapponese di oggi preferisce scoprire nuove realtà, capaci di regalare sensazioni uniche fuori dagli schemi turistici convenzionali. Una realtà come quella del lago di Garda e del suo entourage può offrire molteplici opportunità per costruire pacchetti su misura sul nuovo viaggiatore giapponese».