Sul lago di Garda sono stati girati più di 60 film: la mappa dei set

Francesca Roman

Dagli anni Sessanta, registi italiani e stranieri hanno scelto più volte le sponde del Benaco per ambientare, in tutto o in parte, le loro pellicole. Lo racconta la mostra «GardaMovie» a Gargnano

5 ' di lettura

A Sirmione è stato girato «Chiamami con il tuo nome» (2017) - Foto Instagram/Garda Movie

Dalle avventure dei pirati alla Notte degli Oscar, dalle pagine di storia alle commedie romantiche e irriverenti, fino agli inseguimenti adrenalinici. Dagli anni Sessanta ai nostri giorni il lago di Garda è stato un grande set cinematografico per oltre 60 film di registi italiani e stranieri, che hanno scelto le sponde del Benaco per ambientare, in tutto o in parte, le loro pellicole. La mostra Ce lo racconta la mostra «GardaMovie: il lago di Garda nei film» allestita dal 25 agosto al 5 settembr