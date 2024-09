Il Garda va ancora a gonfie vele grazie ad americani e arabi

Simone Bottura

Il turismo lacustre, un tempo prevalentemente germanico, si sta differenziando grazie a un nuovo e diverso mix di presenze, più extraeuropee e internazionali

Turisti sulle spiagge del Lago di Garda - Foto © www.giornaledibrescia.it

Presenze in linea con il 2023, nonostante le piogge di primavera. Ad agosto occupazione delle strutture ricettive al 95%, con un punto in più rispetto allo scorso anno. Ottimi numeri, nonostante le crisi Nonostante la crisi tedesca, la Brexit che si fa ancora sentire, le guerre, le incertezze dell’economia interna e i prezzi aumentati (per la camera d’albergo ma anche per tutto quello che le gira attorno, dai ristoranti ai servizi) il Garda si conferma polo turistico di grande richiamo e si appr