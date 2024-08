Da 5 a 24 milioni: sul Garda turisti quasi quintuplicati dal 1990

Simone Bottura

In alcuni paesi si fa fatica persino a camminare. Viabilità, rifiuti, consumo di suolo e prezzi tra i nodi

Turisti al Castello di Sirmione - © www.giornaledibrescia.it

Mobilità al collasso, montagne di rifiuti da smaltire, prezzi folli, continuo consumo di suolo, perdita dell’identità dei luoghi, affitti brevi ovunque e residenti che non trovano un’abitazione in affitto. È l’overtourism, fenomeno di cui si parla da qualche anno anche sul Garda, dove sempre più residenti mostrano insofferenza e malessere per una presenza che si è fatta eccessivamente ingombrante, a volte ingestibile. Il tema è sentito anche in Alto Garda. Questione di equilibrio Il neosindaco d