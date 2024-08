Il funerale di Lorenzo Cela sarà sabato al campo sportivo di Desenzano

L’ultimo saluto a Lorenzo Cela sarà celebrato sabato al campo sportivo Tre Stelle di Desenzano. I parenti e i tantissimi amici del ragazzo si ritroveranno in suo ricordo a partire dalle 11. Il funerale, in un primo momento fissato per venerdì, è slittato in seguito alla necessità da parte della Procura di effettuare ulteriori verifiche: oggi è arrivato il nullaosta alla sepoltura.

Il giovane, che avrebbe compiuto 17 anni il 13 settembre, è morto per le conseguenze di un incidente stradale che si è verificato domenica al confine tra Lonato e Castiglione. Era una promessa del Calcio Desenzano e frequentava il liceo Bagatta.

Lascia la mamma Fabienne, il papà Alket, il fratello David, il nonno Renato, la nonna Lume, oltre a zii e cugini. A partire dalle 15 di domani (venerdì 16 agosto) sarà possibile far visita a Lorenzo alla Casa del Commiato Facciotti di Desenzano, in via Valeggio, 12.