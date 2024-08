Ancora nessuna certezza per il funerale di Lorenzo, morto a 16 anni in un incidente

Ancora si attende. Non c’è certezza che l’ultimo saluto al giovane Lorenzo Cela possa essere celebrato venerdì, così come era stato ipotizzato. Con ogni probabilità slitterà ai giorni successivi, perché ancora non è pervenuto il nulla osta da parte dell’Autorità giudiziaria. Un ultimo tassello che deve necessariamente andare al proprio posto prima che i familiari e gli amici del sedicenne possano stringersi nel suo ricordo.

La tragedia

Lorenzo, lo ricordiamo, è morto lunedì per le conseguenze di un drammatico incidente stradale che si è verificato il giorno prima al confine tra Lonato e Castiglione delle Stiviere. Era in auto con la fidanzata e la madre di lei, una donna di 45 anni di casa a Montichiari: con il ragazzo, era la più grave delle cinque persone coinvolte nel sinistro. La donna è ancora ricoverata in ospedale, ancora in condizioni serie, ma sembrerebbero stabili.

Il cordoglio

In questi giorni sono stati migliaia i ricordi condivisi sui social network da chi lo conosceva: una giovane promessa del Calcio Desenzano, attestazioni di vicinanza e cordoglio sono giunte dai club di tutto il nord Italia e non solo. Cordoglio anche da parte della scuola che il ragazzo frequentava, il Bagatta: «Il liceo è in lutto e si stringe forte in un abbraccio alla famiglia».

Famiglia che è stata travolta da un’ondata di affetto. Un ringraziamento è arrivato via social dalla stessa madre di Lorenzo, Fabienne, «per le condoglianze e il supporto che state dando a me e a tutta la mia famiglia».