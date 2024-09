Il centrodestra per il Broletto: «Scelte basate su merito ed efficienza»

A spiegare quali sono stati i principi chiave che hanno guidato la strategia interna al centrodestra e gli obiettivi programmatici su cui i candidati si concentreranno sono i segretari dei partiti della coalizione.

«Meritocrazia, trasparenza, ascolto e competenza sono i principi cardine dell’azione politica e amministrativa del centrodestra. La pianificazione e gestione coordinata dei servizi insieme agli enti locali per cittadini e imprese, il potenziamento delle infrastrutture e dell’economia del territorio guardando anche a grandi progetti, gli interventi sulla viabilità provinciale, il trasporto pubblico locale, la protezione e valorizzazione dell'ambiente, l’attenzione a uno sviluppo sostenibile e orientato all’innovazione, la formazione e lo sviluppo di nuove competenze, una maggiore cooperazione con il settore agricolo, l’impegno verso le necessità delle attività produttive e il rafforzamento del rapporto con il tessuto artigianale e industriale, il sostegno al volontariato attivo, il potenziamento della Polizia provinciale e l’edilizia scolastica, con particolare attenzione per gli impianti sportivi, sono alcune delle priorità della coalizione» precisano i coordinatori provinciali Diego Zarneri (FdI), Roberta Sisti (Lega) e Marco Ferretti (FI) che danno voce anche alla civica di Lombardia Ideale.

«Serve il coraggio di scommettere sul rilancio dell’ente, attento alle esigenze anche dei piccoli Comuni, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e che le decisioni siano basate sul merito» aggiungono i segretari. Che infine esprimono soddisfazione per i loro candidati: «La nostra è una lista pronta a portare in Consiglio provinciale una squadra di amministratori pronti e determinati a rilanciare il ruolo della Provincia in attesa della annunciata riforma. Ne faranno parte candidati che con la loro esperienza, passione e capacità si sono messi a disposizione per continuare un’esperienza di governo che con la presidenza Moraschini è sulla strada giusta».