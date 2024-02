Il caso Bozzoli torna stasera a «Messi a fuoco»

Le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise d’appello di Brescia sull’omicidio Bozzoli saranno al centro della trasmissione Messi a fuoco, condotta da Andrea Cittadini, in onda oggi alle 20.30 su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre) dopo due settimane di stop.

Con il commento di Gabriele Moroni, inviato de Il Giorno, Pierluigi Ferrari, di Rai Lombardia, Enrico Mirani, inviato del Giornale di Brescia, e Fausto Pedrotti, ex funzionario della Protezione civile, nella puntata di stasera saranno sviscerate le 154 pagine delle motivazioni che spiegano perché secondo i giudici non ci sono dubbi sul fatto che sia stato Giacomo Bozzoli ad uccidere lo zio Mario, l’imprenditore svanito nel nulla l’8 ottobre del 2015, e per questo meriti l’ergastolo.

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata al matricidio di Puegnago del Garda, il brutale assassinio di Santina Delai da parte del figlio Mauro Pedrotti.