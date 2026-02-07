Giornale di Brescia
Identificato il secondo clochard morto, stroncato da un malore

Paolo Bertoli
Si tratta di un italiano di 40 anni che da tempo viveva in strada ed era affetto da una malattia cronica. Proseguono le indagini per il senzatetto ritrovato senza vita ieri mattina
La panchina del parco dove è stato trovato l'uomo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
È stato un arresto cardiaco provocato da un malore quello che ha ucciso il senzatetto trovato morto ieri sera nel parco Caduti di Nassiriya, tra via Trivellini e via Arici a Brescia. In tarda mattinata l’uomo è stato identificato. Si tratta di un italiano di 40 anni che da tempo viveva in strada.

Era affetto da una malattia cronica che non ha mai curato come avrebbe dovuto. L’uomo era sulla panchina già dal pomeriggio e con il calare della sera e l’abbassarsi delle temperature il suo fisico già provato non ha retto.

Proseguono invece le indagini per il senzatetto ritrovato senza vita ieri mattina, un uzbeko di 42 anni.

