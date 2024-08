«I green box restino»: 38 consiglieri dei CdQ scrivono alla Loggia

Nuovo no alla rimozione dei green box: questa volta arriva da 38 consiglieri dei Consigli di quartiere cittadini che hanno firmato una lettera inviata alla Loggia.

«I green box - si legge - rappresentano un punto di riferimento per la raccolta differenziata e la sensibilizzazione ambientale nella nostra città. Hanno svolto un ruolo cruciale nel promuovere pratiche ecologiche e nel facilitare la raccolta differenziata del verde tra i cittadini. La loro rimozione, decisa senza una consultazione adeguata delle comunità locali, ha sollevato preoccupazioni significative tra i residenti e i membri dei Cdq».

E continua sottolineandone i punti critici: «I consiglieri dei Cdq ritengono che la rimozione dei green box sia una scelta sbagliata per diversi motivi. In particolare, il nuovo sistema di raccolta porta a porta è ritenuto più scomodo e soprattutto più costoso per i cittadini, rendendo meno efficace il processo di differenziazione dei rifiuti. Inoltre, l’assessora Bianchi aveva promesso durante le riunioni che i green box sarebbero stati rimossi a partire da settembre. Tuttavia, la società Aprica ha già iniziato la rimozione in molte zone della città, imponendo di fatto il nuovo sistema a tutti i residenti».

In conclusione viene posto l’accento sul valore del verde, anche privato: «È importante sottolineare che la gestione del verde privato rappresenta un costo per i cittadini che lo sostengono, ma il beneficio è condiviso da tutta la comunità, sia per motivi di decoro urbano sia per il contributo ecologico che tali spazi offrono. La loro presenza migliora l’aspetto delle aree urbane e supporta la sostenibilità ambientale».

I consiglieri firmatari, in conclusione, chiedono, quindi, un incontro urgente con l’Amministrazione «per discutere le preoccupazioni sollevate e cercare alternative che non compromettano l’efficacia della raccolta differenziata e il benessere dei residenti».