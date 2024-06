Raccolta del verde, continuano i botta e risposta sui green box

I green box per la raccolta del verde continuano a scaldare il dibattito in città. Nelle scorse ore alcuni residenti hanno denunciato la rimozione di due postazioni, in via Valle Bresciana e al Quartiere Abba a Brescia.

Subito è intervenuta l’opposizione: «L’assessora Bianchi - ha detto Carlo Andreoli, consigliere comunale di FdI - aveva promesso che non sarebbero stati toccati fino a settembre; è molto grave perché si sono spese parole con i cittadini, questa Giunta si dimostra incompetente dal punto di vista della comunicazione e dell’affidabilità».

La replica

Pronta la precisazione della Loggia: «Non è vero che abbiamo rimosso i green box, ne abbiamo eliminati 8 in tutta la città - ha sottolineato Bianchi - e solo se rotti e nelle zone industriali e di confine luoghi più problematici dove è forte il conferimento da parte di giardinieri e di residenti in altri Comuni».

E continua:«Non ho mai detto che avremmo tolto tutti i cassoni dopo settembre, ma che avremmo fatto le valutazioni in corsa anche perché è giusto che i cittadini comincino a sperimentare il servizio. La data in cui verranno rimossi tutti non l’abbiamo ancora, quando ci sarà la riferiremo ai CdQ e ai cittadini».