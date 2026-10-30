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Hotel a cinque stelle in piazza Loggia: a gestire Casa Fasoli sarà LHM

La famiglia Fasoli ha scelto LHM per il futuro albergo che entrerà nel network Design Hotels del gruppo Marriott. Previsti circa 45 camere e suite, un ristorante e spazi panoramici
Piazza della Loggia a Brescia - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio
Piazza della Loggia a Brescia - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio

Sarà LHM a gestire il futuro hotel a cinque stelle di piazza della Loggia a Brescia. La società alberghiera, scelta dalla famiglia Fasoli al termine di una selezione condotta da Savills, affilierà la struttura al marchio Design Hotels, parte del gruppo Marriott. Per il progetto ricettivo nel centro storico si apre così la strada all’ingresso in un network alberghiero internazionale.

L’intervento prevede la trasformazione dello storico edificio affacciato sulla piazza in un boutique hotel con circa 45 camere e suite, un ristorante, una sala privata con vista panoramica sulla città e spazi per meeting ed eventi.

Il gruppo

LHM gestisce già diverse strutture in Italia, tra cui Palazzo Velabro a Roma, anch’esso affiliato a Design Hotels, e il Crowne Plaza Milano Nolo. Per la famiglia Fasoli si tratta del più importante investimento nella sua storia, che dura da 173 anni, come ha spiegato l’amministratore delegato Massimo Fasoli.

La selezione, secondo Savills, ha raccolto l’interesse di diversi operatori nazionali e internazionali: una conferma, affermano, dell’attenzione del settore alberghiero verso Brescia e le sue potenzialità turistiche.

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