Hotel a cinque stelle in piazza Loggia: a gestire Casa Fasoli sarà LHM

La famiglia Fasoli ha scelto LHM per il futuro albergo che entrerà nel network Design Hotels del gruppo Marriott. Previsti circa 45 camere e suite, un ristorante e spazi panoramici

30 ottobre 2026 1 ' di lettura

Piazza della Loggia a Brescia - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti hotel piazza LoggiaFasoliLHMMarriottCasa FasoliBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...