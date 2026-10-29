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Halloween si avvicina: secondo te è giusto festeggiarlo?

Da diversi anni la festa di origine anglosassone si è diffusa anche in Italia e in altri Paesi europei. Sul tema l'opinione pubblica tende a dividersi, tra chi la apprezza e chi invece la trova di cattivo gusto. Tu cosa ne pensi?
Le zucche intagliate sono un elemento tipico della tradizione di Halloween
Le zucche intagliate sono un elemento tipico della tradizione di Halloween

«Dolcetto o scherzetto», per la gioia dei bambini. Ma anche costumi di fantasmi, zucche intagliate, un assortimento vario di riferimenti al macabro e all’orrore, che a molti fanno invece storcere il naso. La notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre ricorre la festa di Halloween, una tradizione anglosassone che da diversi anni si sta affermando anche in Italia e nel resto d’Europa: anche nelle nostre città ci sono bambini e ragazzini che si travestono per l’occasione, vanno di casa in casa a richiedere «dolcetti» o partecipano alle feste a tema che si organizzano la notte del 31 ottobre.

Ma l’influenza di Halloween oggi è evidente anche nei tanti riferimenti in ambito commerciale: dalle pubblicità alle vetrine dei negozi addobbate con zucche e altri riferimenti dell’immaginario legato a questa tradizione. Sul tema l’opinione pubblica tende a dividersi: c’è chi apprezza questa festa, ritenendola una divertente «mascherata» – quasi un secondo carnevale –, e chi invece pensa che abbia poco o nulla a che fare con il nostro modo di celebrare le feste di Ognissanti e dei defunti. Tu che opinione hai?

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