Halloween si avvicina: secondo te è giusto festeggiarlo?

Da diversi anni la festa di origine anglosassone si è diffusa anche in Italia e in altri Paesi europei. Sul tema l'opinione pubblica tende a dividersi, tra chi la apprezza e chi invece la trova di cattivo gusto. Tu cosa ne pensi?

29 ottobre 2026 1 ' di lettura

Le zucche intagliate sono un elemento tipico della tradizione di Halloween Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Halloweendi' la tua Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...