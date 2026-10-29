Ognissanti, navette gratuite per il Vantiniano e modifiche alla viabilità

In occasione di Ognissanti, Brescia si prepara ad accogliere i cittadini nei cimiteri comunali per la commemorazione dei defunti con aperture prolungate, cerimonie religiose e servizi di trasporto gratuiti. Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre tutti i cimiteri cittadini resteranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17.30.
Navetta gratuita
Al Vantiniano, da sabato a lunedì, sarà attiva una navetta gratuita interna al cimitero, dalle 8.30 alle 17. Domenica 1° novembre, inoltre, Comune e Gruppo Brescia Mobilità metteranno a disposizione un collegamento gratuito tra il parcheggio di piazzale Bruno Beccaria, nei pressi dell’Iveco, e il cimitero monumentale di via Milano. Il servizio funzionerà dalle 8.30 alle 17, con corse ogni 12 minuti. Il percorso attraverserà via Volturno, via del Sebino e via Milano, per poi rientrare al capolinea passando da via Trivellini, via Carducci, via Madre Teresa di Calcutta e via Zamboni.
Le celebrazioni
Lunedì 2 novembre il Vantiniano ospiterà le celebrazioni ufficiali. Alle 10, al Monumento ossario, si terrà la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, con ritrovo davanti all’ingresso principale e corteo verso il Tempio ossario. Alle 10.20 sarà celebrata la messa, seguita alle 10.50 dalla deposizione delle corone d’alloro. Alle 15 il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, presiederà nella cappella del cimitero la celebrazione in suffragio di tutti i defunti.
Le modifiche alla viabilità
Lunedì 2 novembre, fino alle 18, scatteranno divieti di sosta con rimozione forzata nell’area antistante il Vantiniano e in alcuni tratti di via Milano, con specifiche eccezioni per mezzi autorizzati, taxi e posti riservati. Da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre, dalle 7 alle 18, limitazioni alla sosta interesseranno anche le zone dei cimiteri di San Bartolomeo, Mompiano, Fornaci e le vie Jacopo Gussago e Verziano. In caso di necessità potranno essere istituiti sensi unici temporanei nelle vie Campane, Marco Polo e Verrazzano. Per informazioni sulle navette è disponibile il sito Brescia Mobilità o il numero 030 3061200.