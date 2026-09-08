Investito a Gussago, muore sotto gli occhi della moglie

Gravissimo incidente a Gussago, dove questa sera, martedì 8 settembre, un uomo è stato investito lungo via Alcide De Gasperi, fuori da un supermercato ed è morto. Incidente avvenuto sotto gli occhi della moglie. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate e i soccorritori hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma non c’è stata nulla da fare.
Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri, ma stando alle prime ricostruzioni sembra che l’uomo fosse sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un’auto guidata da una donna che non avrebbe visto il pedone scaraventandolo a metri di distanza.