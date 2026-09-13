Matite «spuntate»: vandali rovinano l’installazione a Ronco di Gussago

Meno di una settimana per vandalizzare la nuova installazione comparsa a Ronco e per rubarne le punte. L’opera di Lucio Perone, arrivata quasi dal nulla lungo la strada verso Bombaglio, non lontano dalle scuole, è già stata danneggiata. La segnalazione è accompagnata da parole dure: «Un gesto di una bassezza e di un’ignoranza disarmanti. Rubare o rovinare qualcosa che appartiene a tutti non vi rende furbi, vi rende solo dei poveretti privi di qualsiasi senso civico». E l’invito, rivolto a chi avesse visto qualcosa o avesse informazioni, è quello di farsi avanti.
Sorprese a Ronco
Fino a pochi giorni fa, la scultura era invece l’ennesima sorpresa di Ronco. Una consuetudine che nella frazione sembra ormai prendere piede: opere che compaiono senza preavviso, trasformando un angolo quotidiano in una scena d’arte contemporanea.
Quella di Perone è una grande struttura bianca che richiama le pagine di un libro aperto, dalle quali spuntano (o meglio dire spuntavano) gigantesche matite colorate. È stata collocata nel verde, lungo la curva verso Bombaglio, vicino a scuole, oratorio e campo sportivo. Un’immagine che mette insieme lettura, scrittura, colore e gioco.
L’installazione va ad aggiungersi agli «attacchi d’arte» che negli ultimi anni hanno disseminato Ronco di presenze inattese, molti dei quali legati agli interventi dell’artista misterioso Johan Friso. La frazione continua così a costruire, opera dopo opera, il suo museo a cielo aperto. Peccato che questa volta la sorpresa sia durata pochissimo.