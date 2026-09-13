Matite «spuntate»: vandali rovinano l’installazione a Ronco di Gussago

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Com'era e come è ora l'opera di Lucio Perone © www.giornaledibrescia.it

L’opera di Lucio Perone, comparsa da meno di una settimana lungo la strada verso Bombaglio, è già stata danneggiata. L’appello a chi ha visto qualcosa: «Un gesto di una bassezza e di un’ignoranza disarmanti»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali