A Gussago piazza Vittorio Veneto torna ai cittadini più sicura e moderna

Il taglio del nastro della rinnovata piazza Vittorio Veneto, oggi alle 18, segna la conclusione di un percorso che dal 2020 ha ridisegnato alcuni degli spazi pubblici più importanti del paese. Due piazze, due epoche, due cuori della comunità: quello più antico di piazza San Lorenzo e quello più moderno di piazza Vittorio Veneto, oggi nuovamente pensati come luoghi di incontro e di vita collettiva.
L’inaugurazione
La cerimonia inizierà alle 18 e sarà l’occasione per presentare anche i nuovi spazi del Municipio. «Con questa inaugurazione – sottolinea il sindaco Giovanni Coccoli – restituiamo alla comunità non solo spazi riqualificati, ma luoghi che raccontano la nostra storia, la nostra identità e il nostro futuro». Le piazze, aggiunge il sindaco, sono «il centro della vita collettiva», il luogo nel quale una comunità si incontra, dialoga e costruisce il proprio domani.
A raccontare questo legame tra passato e futuro sarà anche il volume «Due Piazze, Una Comunità. Rigenerazione del Centro Storico di Gussago», presentato durante la giornata. Il libro ripercorre la storia, l’evoluzione urbanistica e il valore culturale di piazza San Lorenzo e piazza Vittorio Veneto, e documenta il percorso che ha portato alla loro trasformazione. Una copia sarà consegnata ai cittadini presenti.
Primi lavori
Il primo passo risale al luglio 2020, quando partirono i lavori del primo lotto nel tratto sud di via Roma. La riqualificazione comprese la sistemazione della strada e dei sottoservizi e ha aperto la strada alla successiva trasformazione dell’area di piazza San Lorenzo.
Qui l’intervento ha razionalizzato gli spazi della piazza, mantenendo al centro la storica fontana neoclassica. Via Roma e piazza San Lorenzo hanno richiesto complessivamente 1 milione e 20mila euro, dei quali 580mila finanziati dalla Regione.
Secondo intervento
La seconda operazione ha riguardato invece piazza Vittorio Veneto e il Municipio. Il progetto ha comportato un investimento di 5 milioni di euro provenienti dal Pnrr, ai quali si sono aggiunti circa 600mila euro di risorse comunali. In questo importo sono compresi anche gli interventi sull’edificio municipale.
La piazza è stata interessata dal rifacimento del fondo e dalla messa in sicurezza delle parti deteriorate, compreso il parcheggio. Sono stati inoltre ricavati nuovi spazi e sedute davanti al Comune e realizzate coperture e strutture a servizio della piazza e dell’area municipale. Oggi, dalle 18 in poi, ci saranno degustazioni e il concerto di J & The Hot Four Vocal Jazz Quartet + 1.