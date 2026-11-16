Gussago, all’ospedale Richiedei 24 nuovi posti per pazienti sub acuti

Un nuovo tassello per la sanità territoriale e una risposta alle esigenze di pazienti che, dopo il ricovero ospedaliero, necessitano ancora di assistenza e monitoraggio prima di poter rientrare a casa. Alla Fondazione Ospedale Richiedei di Gussago è ormai tutto pronto per l’apertura del nuovo Reparto Sub Acuti, la cui inaugurazione ufficiale è in programma il prossimo 10 dicembre. Il progetto consentirà di ampliare l’offerta assistenziale della struttura e mette a disposizione nuovi posti letto destinati a persone che hanno superato la fase più critica della malattia, ma che non sono ancora nelle condizioni di affrontare il ritorno al domicilio.
L’obiettivo
Si tratta di un livello intermedio di assistenza, pensato per garantire continuità nel percorso di cura attraverso monitoraggio clinico, assistenza infermieristica e supporto multidisciplinare. Il nuovo reparto trova spazio al secondo piano di uno degli edifici principali della Fondazione, in un’area che da oltre quindici anni era inutilizzata. Una porzione della struttura rimasta chiusa e dismessa che, grazie a un importante intervento di riqualificazione, torna ora a disposizione della comunità con una destinazione sanitaria. La nuova unità dispone complessivamente di 24 posti letto, distribuiti in quattro camere singole e dieci doppie.
Gli ambienti, spiegano dalla Fondazione, sono stati completamente rinnovati e attrezzati per garantire comfort, sicurezza e funzionalità durante la degenza. Le stanze dispongono di servizi igienici privati, climatizzazione, televisori e arredi moderni. Non manca una dotazione tecnologica specifica, con letti elettrici, sistemi per la movimentazione dei pazienti, impianti per l’erogazione dell’ossigeno e dispositivi di chiamata assistenziale.
Assistenza
L’attivazione dei Sub Acuti rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo del Richiedei nella rete sanitaria bresciana. Il reparto potrà infatti accogliere pazienti provenienti dagli ospedali per acuti che, pur non necessitando più di un ricovero in un reparto ospedaliero tradizionale, hanno bisogno di un ulteriore periodo di stabilizzazione e assistenza. Un servizio che punta anche a favorire la continuità delle cure e a rendere più fluidi i percorsi di dimissione dalle strutture ospedaliere. L’investimento ha inoltre una ricaduta sul piano organizzativo e occupazionale, con la previsione di nuove opportunità professionali per medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo.
«Abbiamo restituito vita e funzione a un’ala che per molti anni è rimasta chiusa e inutilizzata, trasformandola in un servizio sanitario moderno e utile alla collettività», sottolinea il presidente Marco Veronesi. Il direttore generale Paolo Boldini evidenzia invece il valore strategico dell’intervento, che coniuga ampliamento dei servizi, valorizzazione del patrimonio e nuove opportunità di lavoro. L’inaugurazione del 10 dicembre segnerà così – dopo una fase turbolenta – l’avvio di una nuova fase per la Fondazione, che si prepara ad ampliare la propria capacità assistenziale. Un investimento che guarda anche a un anniversario importante: nel dicembre 2027 il Richiedei celebrerà infatti i 150 anni dalla fondazione.