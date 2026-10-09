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Gussago, minaccia i vicini con un coltello in cortile: arrestato

Il fatto risale a mercoledì sera. Il 43enne ha anche tentato di aggredire i Carabinieri, che per contenerlo hanno dovuto utilizzare il taser
L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri (foto d'archvio)
L'uomo è stato bloccato dai Carabinieri (foto d'archvio)


Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Gussago dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gardone Val Trompia per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata dall’uso di armi. Mercoledì sera il 43enne era stato bloccato dai militari dopo aver minacciato di morte, in stato di alterazione, i vicini di casa nella cortile dell’edificio in cui abita. L’uomo aveva anche tentato di aggredire i Carabinieri, che hanno dovuto ricorrere al taser per contenerlo. Il coltello utilizzato dall’uomo per minacciare i vicini di casa, lungo 30 centimetri, è stato sequestrato.

Questa mattina, dopo l’udienza, il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere.

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arrestoaggressioneGussago
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