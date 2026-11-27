Impalcature, operai al lavoro e interventi in diversi reparti. Alla Fondazione ospedale Richiedei di Gussago è una stagione di cantieri, con una serie di opere di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza che stanno interessando la struttura.
I lavori
Il programma di interventi è entrato da qualche settimana nel vivo punta a rinnovare ambienti e servizi pur comportando qualche disagio agli utenti. Tra i cantieri più importanti c’è quello partito nelle prime settimane di novembre per il rifacimento della copertura dell’edificio che ospita la farmacia, l’Economato e il servizio di Dialisi degli Spedali Civili. Si tratta di un intervento atteso da anni, già preventivato nel 2020 e finalmente entrato nella fase operativa. Proprio il cantiere ha però coinciso con giornate di pioggia che hanno provocato alcune infiltrazioni d’acqua segnalate dagli utenti negli ambienti della Dialisi.
Infiltrazioni
La Fondazione si è scusata per il disagio, precisando che le infiltrazioni si sono verificate nell’area direttamente interessata dalle operazioni di sistemazione della copertura e l’obiettivo è completare l’intervento e risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Un altro intervento riguarda il reparto di Riabilitazione generale e specialistica, dove sono in corso lavori di tinteggiatura, sistemazione delle pareti e recupero della terrazza esterna, che tornerà a essere utilizzabile dai pazienti.
A questa prima fase seguirà il rinnovo progressivo degli arredi delle camere di degenza, con l’introduzione di nuovi letti elettrici a tre snodi. Il programma di ammodernamento comprende anche opere già portate a termine. Sono infatti in fase di completamento gli interventi di messa in sicurezza e aggiornamento degli ascensori, sia quelli utilizzati dai pazienti sia quelli a disposizione del personale.
Parcheggio
Recentemente sono inoltre entrati in funzione i nuovi spogliatoi per i dipendenti, realizzati recuperando e riqualificando un’area precedentemente dismessa, con docce e servizi dedicati. Novità sono previste anche per il parcheggio esterno: nelle prossime settimane la vecchia cassa automatica, che consentiva esclusivamente pagamenti in monete, sarà sostituita da un sistema più moderno, utilizzabile anche con carte elettroniche e applicazioni.
«Sappiamo che la presenza dei cantieri può comportare qualche disagio, ma si tratta di interventi importanti per il futuro della Fondazione – spiega il direttore della Fondazione Richiedei, Paolo Boldini –. Stiamo lavorando per migliorare progressivamente gli ambienti e offrire servizi sempre più adeguati alle necessità dei pazienti e degli operatori». Un cantiere in evoluzione, dunque, che comporta temporanei disagi ma che intende portare ad una progressiva riqualificazione dell’ospedale.