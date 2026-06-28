Gussago, la Grappa Lugana invecchiata conquista il titolo di «Best Aged»

La Grappa Lugana Invecchiata delle Distillerie Peroni Maddalena sale sul tetto del mondo. Il prelibato prodotto franciacortino ha conquistato il titolo di Best Aged ai World Grappa Awards di Londra, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali dedicati ai distillati.
La storia
Un successo che porta il nome di Gussago ben oltre i confini italiani e che premia una storia di famiglia iniziata più di sessant’anni fa. Per la famiglia Andreoli è un’emozione difficile da raccontare. La soddisfazione è grande perché quel premio rappresenta il riconoscimento per un lavoro quotidiano fatto di pazienza, esperienza e attenzione ai dettagli. Una targa scintillante e di primissima qualità va così ad aggiungersi alle tante altre ottenute negli anni, a testimonianza dell’eccellenza produttiva di questa azienda gussaghese. «Siamo profondamente orgogliosi – spiegano dalla distilleria Peroni –. È un risultato che conferma il valore del nostro lavoro artigianale, della ricerca costante e della nostra capacità di raccontare il territorio attraverso distillati autentici».
L’impegno familiare
Dietro quella bottiglia c’è una lunga storia che affonda le radici nel 1961, quando Giuseppe Andreoli mosse i primi passi nel mondo della distillazione. Pochi anni dopo, insieme alla moglie Maddalena Peroni, diede vita a quella che sarebbe diventata una delle realtà storiche del settore.
Oggi l’azienda è nelle mani della seconda e della terza generazione, che hanno saputo raccogliere quell’eredità senza limitarsi a custodirla. Nel corso degli anni le Distillerie Peroni Maddalena hanno attraversato mode, cambiamenti del mercato e nuove richieste dei consumatori, reinventandosi quando è stato necessario.
Accanto alla grappa sono arrivati gin, amari e liquori, capaci di intercettare gusti diversi e nuovi appassionati. Eppure il cuore della distilleria non è mai cambiato. L’anima resta la grappa, frutto di una lavorazione artigianale, ottenuta da vinacce selezionate e distillata con metodo discontinuo nelle tradizionali caldaie di rame.
Tradizione
La Grappa Lugana premiata nel concorso mondiale riposa per ventiquattro mesi in barrique di rovere francese, nella storica barricaia dell’azienda, dove il tempo completa il lavoro dell’uomo. È proprio questa capacità di unire tradizione e innovazione, di conservare il sapere tramandato da generazioni senza escludere lo sguardo al futuro, che continua a rendere speciale la realtà di Gussago.
Un’impresa familiare che ha saputo racchiudere nei suoi distillati non solo l’essenza delle vinacce, ma anche quella convivialità e di quel territorio che da oltre mezzo secolo ne rappresentano l’identità più autentica.