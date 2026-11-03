Delitto di Garlasco, i pm di Pavia chiedono il processo per Sempio

La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per il delitto era stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup, dopo la fissazione dell'udienza preliminare.
Confermato le due aggravanti già contestate con la chiusura dell'indagine: l'aver «agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alle vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto» e l'«aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale». Lo si legge nel capo di imputazione inoltrato al gup.