Guadec, arriva a Brescia la conferenza sul mondo Linux

Brescia si prepara a ospitare, per la prima volta in Italia, una delle conferenze più significative del mondo open source: Guadec, acronimo di «Gnome users and developers european conference». Dal 24 al 29 luglio, l’Università degli Studi di Brescia accoglierà la venticinquesima edizione di questo appuntamento internazionale che raduna ogni anno centinaia di sviluppatori, aziende tech, designer e studenti provenienti da tutto il mondo.

L'apertura

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Brescia, inizierà ufficialmente il 24 luglio con una conferenza stampa a cui parteciperanno i rappresentanti della Gnome Foundation, organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti che coordina lo sviluppo dell’ambiente desktop Gnome – uno dei più diffusi al mondo in ambito Linux.

Gnome è il sistema grafico su cui lavorano milioni di utenti ogni giorno, non solo privati cittadini, ma anche enti pubblici, università e imprese che scelgono software open source per i propri dispositivi.

Il programma

Durante la settimana si alterneranno interventi tecnici, workshop pratici, incontri informali e momenti di riflessione aperti. Tra i keynote più attesi quello di Mirko Brombin che, giovedì 24 luglio, presenterà un nuovo formato per il rilascio di software chiamato «cpak». Il direttore Deobald, sabato 26, esplorerà il ruolo del software libero nel mondo contemporaneo.

Per rendere l’evento sempre più aperto e dinamico, venerdì e sabato saranno animate dalle «lightning talks», brevi interventi dal vivo che ogni partecipante può proporre. La conferenza si concluderà martedì 29 luglio con un’escursione a Bergamo. L’esperienza è dedicata ai partecipanti stranieri che, nel 2023, quando Bergamo e Brescia sono state Capitali Italiane della Cultura, non avevano potuto visitare entrambe le città. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione a questo link.