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La gru comparsa nella notte nel cuore di corso Palestro

Fa parte del cantiere al civico 36 per la ristrutturazione di un palazzo che accoglierà 13 appartamenti
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La gru montata nel cuore di corso Palestro a Brescia

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