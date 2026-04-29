La gru comparsa nella notte nel cuore di corso Palestro
Fa parte del cantiere al civico 36 per la ristrutturazione di un palazzo che accoglierà 13 appartamenti
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La gru montata nel cuore di corso Palestro a Brescia
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