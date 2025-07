Greenway del Mella, Manzoni: «A Brescia pensiamo ad altri interventi»

Recentemente sono state inaugurate sezioni importanti della Greenway del Mella nel Comune di Brescia: il ponte ciclopedonale che collega via Girelli con Roncadelle, il tratto di percorso tra via Volturno e via Risorgimento e la passerella in corrispondenza dello scolmatore in via Montelungo.

«Il prossimo passo sarà completare il lotto che va dal sottopasso di via Girelli a via Orzinuovi, dove c’è il semaforo pedonale», spiega il vicesindaco con delega alla Mobilità Federico Manzoni, che aggiunge: «L’ambizione in quel tratto è costruire un sottopassaggio che permetta così di non interrompere la circolazione di auto, pedoni e ciclisti. Ne abbiamo parlato con Rfi (esiste una convenzione, ndr), ma c’è un tema tecnico da tenere in considerazione: ci sono differenze di altezze e quindi è un intervento che dev’essere studiato con attenzione».

I lavori della Loggia hanno sempre avuto un comune denominatore: permettere a tutte le tipologie di utenti di utilizzare i nuovi tratti della Greenway. «Abbiamo realizzato un fondo che permettere il passaggio di qualsiasi bicicletta, non solo delle mountain bike. Nei tratti ultimati il percorso può essere utilizzato anche da chi si muove in carrozzina. Un altro aspetto importante è l’illuminazione. L’argine del Mella è evidentemente uno spazio che dopo una certa ora non può più essere utilizzato: in inverno, dunque, anche chi utilizza la Greenway per andare a lavoro rischia di tornare a casa con il buio. Il percorso è dotato di un sistema d’illuminazione innovativo: se i sensori non rilevano movimenti le luci si abbassano e si risparmia, se invece passa una persona si arriva alla piena potenza. Questo garantisce anche più sicurezza».

Ci sono però anche altri tratti del Mella che meritano attenzione. E il Comune sta pensando ad altri quattro interventi. «Uno nella zona tra via Milano e via Sorbona – precisa Manzoni –: la ciclabile è interrotta perché siamo nell’ambito della Sin Caffaro e serve dunque una bonifica. Due rientrano nel progetto di espansione di importanti poli industriali: la Copan e la Ghidini Rok. Sono state previste delle risorse anche per la ciclabilità. Infine c’è la piccola velocità. Nella convenzione con Rfi per la nuova asta di manovra dello scalo merci è stata prevista la riqualificazione di un tratto di Greenway: quello che va dalla ferrovia Milano-Venezia a via Orzinuovi.