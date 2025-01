Creare un videogame in 48 ore, la sfida arriva anche a Brescia

Gennaio è il mese dedicato alla Concept art e ai preparativi per la Global Game Jam 2025, l’evento annuale e mondiale di tipo hackathon che si svolge in simultanea in diverse sedi accreditate in giro per il mondo, con l’obiettivo comune di creare un videogioco in 48 ore. Al contest prendono parte sia sviluppatori professionisti sia semplici appassionati.

Anche la sede della Scuola internazionale di Comics di Brescia partecipa: il rush finale si terrà nella sede dell’istituto, in corso Giacomo Matteotti 54 a Brescia, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Addetti al mestiere e non sono invitati a iscriversi: per la tre giorni si cercano illustratori, concept artist, fumettisti, animatori 2d, sound designer e compositori, UI e UX designer. A questo link è possibile iscriversi all’appuntamento.

Leggi anche Ecco perché anche a Brescia il fumetto sta spopolando

Workshop

L’evento finale sarà pperò preceduto da due workshop gratuiti di preparazione, in programma sabato 11 e 18 gennaio dalle 10 alle 17 sempre nella sede bresciana della scuola.

Sabato 11 si terrà un laboratorio di Game design con Fabio Bonù, concept artist ed ex-studente Scuola Comics Brescia. Ai partecipanti verrà proposto un workshop pratico per conoscere e comprendere le interazioni tra i reparti artistici e tecnici nella realizzazione di un videogame. Durante le sei ore verranno affrontate le seguenti tematiche del game design, dell’animazione 2D e del coding. Qui il link per iscriversi.

Sabato 18 sarà la volta del laboratorio di Concept art condotto da Dany Orizio, concept artist e illustratore. Obiettivo della giornata sarà l’esplorazione delle forme e delle caratteristiche dei mostri attraverso esercizi pratici e sessioni di brainstorming. Qui il link per iscriversi.

La locandina dell'appuntamento

Il videogioco

«A febbraio, insieme a Teatro Telaio con cui collaboriamo da tempo, faremo una restituzione del videogioco che è stato creato durante la Game Jam - spiegano le direttrici della scuola di Comics Marta Comini a Maria La Duca -. L’appuntamento, che è inserito nel Festival Trame, si terrà allo Spazio Uau di via Milano e si rivolge alle scuole che si sono iscritte: darà la possibilità agli studenti di comprendere, grazie alle testimonianze di chi ha partecipato ai workshop e alla jam finale, come funziona la parte produttiva di un videogame».

Iscrizioni

Ma gennaio è anche il mese dell’open school alla Scuola internazionale di Comics: aprono le iscrizioni del nuovo anno accademico. Chi è interessato può prendere appuntamento per un colloquio di orientamento e frequentare le lezioni di prova dei corsi che interessano.

Per info telefonare allo 030.2808575, inviare una mail a brescia@scuolacomics.it o compilare il modulo a questo link.