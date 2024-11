Gli inquilini Aler in protesta: «Case al freddo e al buio»

La denuncia da San Polo a Urago è arrivata in Consiglio comunale: «La Loggia deve controllare»

4 ' di lettura

La protesta degli inquilini Aler in Consiglio comunale © www.giornaledibrescia.it

Per diversi mesi invernali hanno sopportato le caldaie rotte e non c’è stato verso di intravedere una soluzione. Qui torre Raffaello: «Io sono tre anni che segnalo, ho una bimba piccola che ha sempre la bronchite. Risultato? Zero». Una piccola storia, il capo di un filo che – a tirarlo – racconta un pezzetto di questo tempo, in particolare delle famiglie con figli a carico che ormai vivono in affitto, a fatica. Ma anche dell’insostenibilità crescente dell’accesso alla casa, perché l’ascensore so