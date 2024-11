Case popolari a San Polo, la protesta: «Lasciati al freddo e al buio»

«Diritti per tutti» blocca anche lo sgombero di una famiglia con bambini da un appartamento sfitto. Aler non fornisce certezze sugli interventi necessari in via Carpaccio

Il presidio di «Diritti per tutti» in via Carpaccio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un intero quartiere in rivolta. Da via Foro Boario alla Torre Raffaello passando per lo stabile di via Carpaccio, i residenti delle case popolari danno forma plastica ad uno stato di agitazione per rivendicare la dignità della residenzialità pubblica. Case popolari, la protesta a San Polo: «Inascoltati dagli enti» Testimonianze «Vivo qui da quasi 40 anni – racconta un’anziana della Raffaello – e nel corso dell’ultimo inverno siamo stati sei mesi senza riscaldamento. Mi sono ammalata di bronchite