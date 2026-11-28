Negli anni Ottanta c’era addirittura una televisione, Teleleonessa SMV. Sembra incredibile a raccontarlo oggi a chi non c’era. Eppure le parrocchie bresciane (e gli oratori) custodiscono storie straordinarie che sono certo tramontate nella loro maestosità, ma che meritano di essere ricordate anche per non arrendersi alla secolarizzazione ormai dilagante. Accade appunto a Santa Maria della Vittoria, il giubileo per festeggiare i cento anni dall’inaugurazione ufficiale sono quindi «non una celebrazione nostalgica, ma un’occasione di slancio spirituale e comunitario» per usare le parole del parroco Gian Paolo Bergamini. Il religioso piamartino (la chiesa e la parrocchia sono affidate da sempre ai padri della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth fondata, appunto, da san Giovanni Piamarta) conosce molto bene anche il passato del quartiere essendo stato qui curato decenni fa; poi varie esperienze da parroco (alle Due Sante e Remedello tra gli altri) e dal 2025 è tornato a Santa Maria della Vittoria.
Padre Bergamini, qual è la fotografia della sua parrocchia che si appresta a festeggiare i cento anni della chiesa?
Ovviamente molto diversa da come l’avevo lasciata, del resto è così ovunque. Ma forse nei paesi è un po’ diverso, di certo ormai questa è una zona multietnica, con soprattutto bambini e ragazzi che partecipano alle attività, ma non certo alle messa, non essendo cattolici.
Le parrocchie, e gli oratori, non chiudono certo le porte a nessuno.
Sicuramente no, lo scambio tra persone di varie culture è una ricchezza, ma è chiaro che la parrocchia nella sua dimensione tradizionale, se così vogliamo dire, si ritrova con sempre meno persone soprattutto alle celebrazioni.
Voi avete un cag storicamente particolarmente frequentato, è ancora così?
Certamente, un dato rappresenta quello che dicevo: l’utenza è per l’80% di origine straniera.
Lei prima parlava dei paesi, rispetto alle sue esperienze precedenti, per esempio a Remedello, trova che in città si sia ulteriormente perso l’attaccamento al proprio campanile?
È indubbio che sia così, da noi (come nelle altre parrocchie della città) resiste una fascia di "fedelissimi" sempre più anziani (e per fortuna che ci sono!), le famiglie invece ormai scelgono la partecipazione alla messa in base agli orari che risultano più comodi per conciliare i loro mille impegni. È un percorso ormai inesorabile.
un dettaglio tutt’altro che secondario, in queste condizioni sarà difficile anche far quadrare i conti.
Non c’è dubbio, per fortuna abbia convenzioni per l’asilo e il cag, e l’attività del nostro bar. Facciamo il possibile con quanto abbiamo a disposizione.
Ha il curato?
(ride) Sì, il "giovane" padre Giancarlo Caprini (già superiore della Congregazione), una presenza fondamentale, un uomo che ha dato tanto (è stato lui a creare Operazione Lieta) e che continua a dare senza sosta, un esempio per tutti.
La festa per i cento anni non avrà i fasti di quella che venne organizzata per i cinquant’anni della parrocchia nel 2000 (nacque ufficialmente appunto nel 1950), allora fu realizzato anche un libro a cura di Franco Ragni.
Ci sarebbe piaciuto ristamparlo, ma con che soldi? Meglio investire le risorse nelle bollette e nelle opere di manutenzione. Per il resto, l’anno giubilare sarà l’occasione per testimoniare la nostra ferma volontà di continuare a essere presenza significativa e qualificante. Oltre che, ovviamente, una testimonianza di fede vita. Se posso aggiungere, la nostra parrocchia nasce in tempi difficili, e non ci spaventiamo certo.
L’apertura al culto, il 28 novembre 1926, fu ben infatti diversa dalle classiche inaugurazioni solenni. Cosa accadde in quei giorni?
Fu una giornata vissuta volutamente in sordina. Quando la chiesa aprì per la prima volta le porte ai fedeli per la prima celebrazione, non c’erano nastri da tagliare, non c’erano discorsi ufficiali né autorità in alta uniforme. E soprattutto mancava il vescovo Giacinto Gaggia, che protestava contro la violenza del regime: nei giorni precedenti le squadre fasciste locali assaltarono e devastarono la tipografia in cui si stampavano il settimanale diocesano La Voce del Popolo e il quotidiano cattolico Il Cittadino di Brescia. L’episodio era l’esito di un clima pesantissimo, esploso a seguito di una polemica nata da una lettera di padre Giulio Bevilacqua contro l’esponente fascista Alfredo Giarratana.
Oggi il mondo sta vivendo quella che papa Francesco definì la terza Guerra mondiale a pezzetti.
È così, ecco allora che in questo tempo, difficile e complicato da molti punti di vista, è utile tornare a quella prima messa spoglia di ogni sfarzo, ma segnata da una dignità ferma e silenziosa che raccontava meglio di tante parole il momento storico che Brescia stava attraversando. Uno spirito di essenzialità che vogliamo sia il nostro stile per questo anno giubilare. L’essenzialità della fede come caposaldo, ancora una volta, per guardare al futuro con speranza e fiducia.