Bagnolo Mella, i giovani del grest ridanno colore (e decoro) ai portici

Pittura, pennelli e voglia di mettersi al lavoro per il bene comune: i giovani riqualificano il portico in zona Morari a Bagnolo Mella. «Non solo una mano di pittura, ma un gesto concreto di cittadinanza attiva»: così il sindaco Stefano Godizzi definisce l’intervento realizzato nei giorni scorsi. Sono stati infatti alcuni ragazzi a ridare colore e decoro a una zona degradata, trasformando un semplice intervento di manutenzione in un’esperienza di partecipazione e responsabilità verso la comunità.
Il progetto
«L’iniziativa di restyling - spiega il primo cittadino - si inserisce in un percorso avviato nei mesi scorsi. Ad aprile erano stati installati reti e dissuasori per impedire ai piccioni di nidificare e sporcare il porticato. Dopo un primo intervento di pulizia, è stata completata la fase finale dei lavori con la tinteggiatura del portico e la pittura dei panettoni, realizzate grazie all’impegno dei nostri giovani volontari con la collaborazione anche dell’oratorio che ha messo a disposizione i ragazzi del grest».
Il risultato è uno spazio rinnovato, più curato e accogliente, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e i giovani cittadini. L’iniziativa - prosegue Godizzi - dimostra quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni in attività di cura del territorio. Quando viene data loro l’opportunità di partecipare, gli adolescenti dimostrano senso di responsabilità, disponibilità e capacità di contribuire al bene comune».
Comunità
Dal Comune sottolineano come la scelta di coinvolgere i giovani sia stata intenzionale e non dettata da esigenze organizzative. «Avremmo potuto impiegare il personale comunale - conclude il sindaco -. Abbiamo però scelto di coinvolgere i ragazzi con il duplice obiettivo di rafforzare il senso di responsabilità e promuovere una partecipazione attiva alla cura degli spazi comuni. L’intento non è solo realizzare un intervento di manutenzione, ma anche sensibilizzare sul valore del rispetto del bene pubblico, ricordando che incuria e vandalismo sono il risultato di comportamenti individuali e che la tutela degli spazi comuni è una responsabilità condivisa».
Quello realizzato in zona Morari è inoltre destinato a essere solo il primo di una serie di interventi analoghi. La Giunta Godizzi ha infatti annunciato l’intenzione di replicare l’iniziativa anche in altre aree di Bagnolo Mella, proseguendo a coinvolgere i giovani nella riqualificazione e nella cura degli spazi pubblici.