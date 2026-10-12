Giornate del Fai, a Ome oltre 5mila visite per sette luoghi speciali

Sabato 10 e domenica 11 anche nel comune franciacortino i volontari del Fondo per l’ambiente italiano hanno promosso visite in luoghi di arte e cultura. La capogruppo Fai Sebino e Franciacorta: «Alta affluenza dalla Lombardia e dalle regioni vicine»

12 ottobre 2026 1 ' di lettura

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