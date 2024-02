Gioco d’azzardo, in un anno a Brescia in fumo 2,6 miliardi di euro

È l'ammontare delle puntate effettuate in provincia nel 2022. Lo scorso anno in città 44 milioni spesi in gratta e vinci

La ludopatia è un fenomeno in preoccupante crescita

Due miliardi e 621 milioni di euro sono una fortuna. Una somma enorme, difficile anche solo da immaginare. Una somma, corrispondente all’ammontare complessivo delle puntate effettuate dai bresciani nel 2022, che tratteggia bene i confini di un fenomeno drammatico, in crescita, ma ancora poco percepito dalla collettività. Stiamo parlando del gioco d’azzardo. Numeri I dati parlano chiaro. Nell’anno preso in considerazione il «giocato fisico» (derivante da slot machine, bingo, lotterie, lotto...) h