Berlingo si mette in gioco contro l’azzardo. Nel piccolo Comune della Bassa Occidentale, i dati appena rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli mostrano come si siano giocati, in presenza oppure online, poco meno di un milione e 700mila euro. Un numero che, rapportato agli abitanti, mostra come in media ogni abitante di Berlingo e Berlinghetto, dai neonati ai centenari, abbia una spesa procapite nell’azzardo superiore ai 600 euro.
Prevenzione
Dati in linea con il resto della provincia, ma che comunque hanno colpito il paese e l’Amministrazione comunale del sindaco Fausto Conforti, portando alla scelta di aderire come comunità al progetto «Carte vincenti» che si impegna a contestare il cosiddetto Gap, gioco d’azzardo patologico. Un percorso che unisce Regione Lombardia, Ats Brescia, la cooperativa di Bessimo per portare direttamente nelle case dei cittadini la necessità di conoscere prima e contrastare il fenomeno. Da qui la necessità di fare breccia tra la popolazione, a partire dal luogo di ritrovo per eccellenza della comunità, il mercato settimanale.
Tra le bancarelle di piazza Paolo VI si è svolto quindi un primo flash mob di sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo patologico. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri la consigliera comunale Laura Pontoglio, il regista teatrale Piero Arrigoni e i rappresentanti della Cooperativa di Bessimo che hanno distribuito materiale informativo e dialogato con i cittadini sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza rispetto ai rischi legati al gioco d'azzardo.
I numeri
A terra lasciata una grande scritta: «1.686.911», vale a dire gli euro (quasi un milione e 700mila) andati giocati in un anno a Berligno. Per il sindaco, Fausto Conforti, «è un dato significativo che rappresenta un importante indicatore per comprendere la diffusione del fenomeno e il suo impatto economico e sociale sulle famiglie e sull’intera comunità. Per questo invitiamo a una cultura del gioco responsabile e rivolgersi senza esitazione ai servizi presenti sul territorio, ricordando che chiedere aiuto è il primo passo per affrontare e superare una situazione di disagio».
I volantini lasciati in paese e una pagina ad hoc sui social e sul sito istituzionale riportano tutti i contatti utili, gratuiti e anonimi, a cui rivolgersi in caso di necessità propria o di un conoscente. Altre iniziative verranno organizzate, nei prossimi mesi, direttamente sul territorio di Berlingo e Berlinghetto.