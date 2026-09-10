Puegnago, alla Casa del Vino una serata per gustare la Valtenesi

Sabato 12 settembre la Casa del Vino della Valtènesi, a Puegnago del Garda, apre i propri spazi per una nuova edizione de «I Giardini della Casa del Vino», un evento pensato per raccontare il territorio e i vini della Valtènesi attraverso un linguaggio contemporaneo, informale e coinvolgente. Per questa edizione il Consorzio Valtènesi ha scelto di collaborare con Obliquo, realtà bresciana specializzata nell'organizzazione e nella produzione di eventi, con l'obiettivo di creare un appuntamento capace di avvicinare anche un pubblico nuovo e più giovane al mondo del vino e alla Casa del Vino della Valtènesi.
Protagonisti della serata saranno i vini delle aziende del territorio, presentati non attraverso i tradizionali banchi delle singole cantine, ma suddivisi in tre grandi isole di degustazione dedicate alle diverse tipologie: San Martino della Battaglia Doc e Benaco Bresciano Bianco Igt, Valtènesi Riviera del Garda Classico Doc Rosé, Riviera del Garda Classico Doc rosso.
La serata
Si tratta di una scelta pensata per mettere al centro le denominazioni e il territorio, invitando il pubblico a scoprire stili e interpretazioni differenti della Valtènesi. Saranno proposti i vini di 38 cantine del Consorzio Valtènesi.
Il vino sarà quindi il filo conduttore di una serata che unirà degustazione, musica e installazioni artistiche, trasformando i giardini di Villa Galnica in uno spazio da vivere liberamente durante tutta la serata. Ad accompagnare l’evento ci sarà un Dj set, insieme a interventi e installazioni artistiche pensati per dialogare con gli spazi della villa e creare un’atmosfera contemporanea e conviviale.
Il premio
All'interno della serata troverà spazio anche un momento dedicato alla valorizzazione dell'identità vitivinicola del territorio: alle 19.30 è prevista la premiazione del Premio Sante Bonomo, riconoscimento dedicato al miglior vino rosso a base Groppello. Un momento che richiama uno dei vitigni simbolo della Valtènesi e il legame profondo tra la denominazione, la sua storia e la produzione dei vini rossi del territorio.
L'ingresso comprende calice e tre degustazioni, una per ciascuna delle tre isole (bianco, rosé e rosso), permettendo così a ogni partecipante di compiere un piccolo percorso attraverso le diverse espressioni della produzione locale. Durante la serata sarà possibile acquistare ulteriori degustazioni.