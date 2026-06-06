GdB Run, domani Brescia si tinge di giallo: come partecipare

Le magliette gialle sono pronte a colorare il centro. Domani mattina torna la «GdB Run» , la corsa-passeggiata che unisce sport e solidarietà per sostenere l’Avis e diffondere la cultura del dono tra i giovani.

Per chi non si fosse ancora iscritto c’è ancora tempo: è possibile registrarsi online entro le 12 di oggi oppure direttamente domani allo stand allestito in piazzale Arnaldo, aperto dalle 8. La quota costa 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini fino ai 12 anni e comprende il kit della manifestazione con t-shirt in tessuto tecnico e gadget degli sponsor.

Uniti per la cultura del dono

Quanto raccolto con le iscrizioni verrà interamente destinato al progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare» che ogni anno raggiunge 15mila bambini e ragazzi delle scuole bresciane di ogni ordine e grado e dei grest.

L’evento - ricordiamo - è organizzato da Editoriale Bresciana con Uisp Brescia e Avis provinciale. I partner istituzionali sono Coldiretti, Ance e Confartigianato. Gli official partner sono Banca Valsabbina, Barchetti ed Elnos. E i main partner sono Conad, Techne, Vivi Energia, PersonalData, Abaribi, Acqua Maniva e Intred.

Musica e divertimento

Ad accompagnare il conto alla rovescia verso la partenza sarà Radio Bresciasette, in diretta dalle 9 dal palco di piazzale Arnaldo con la direttrice artistica Maddalena Damini e il suo staff. Interventi istituzionali, musica e riscaldamento faranno da cornice alle due gare: la «GdB Ten» (da 10 chilometri con percorso che sale verso il castello) scatterà alle 9.30, mentre la «GdB Family» (da 5 chilometri per tutte le età) prenderà il via alle 10.

Gli organizzatori e i sostenitori della seconda edizione della Gdb Run

A rendere ancora più suggestiva l’attesa sarà l’Inno d’Italia, affidato alla voce del giovane tenore Paolo Delai, originario di Toscolano Maderno, accompagnato dal coro «Un cuore di voci». Un momento carico di emozione che precederà lo start e darà il via a una mattinata di festa e generosità.

Diretta radio e tivù

Non mancheranno sorprese. In piazzale Arnaldo l’Avis allestirà uno spazio dedicato all’informazione e alla prevenzione. Un’occasione per avvicinarsi al mondo della donazione e per sottoporsi gratuitamente, grazie alla presenza del personale sanitario, al controllo dell’emoglobina e della pressione arteriosa.

Alle 11, poi, si accenderanno i riflettori di Teletutto: dal cuore della manifestazione Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti condurranno una puntata speciale di «In piazza con noi». Attorno alle 11.30 sono previste le premiazioni. I primi tre uomini e le prime tre donne di entrambi i percorsi avranno diritto a un abbonamento semestrale digitale al GdB.

Verranno, inoltre, premiati il primo bambino e la prima bambina under 12 e il gruppo più numeroso. Il sito internet e i canali social del Giornale di Brescia seguiranno la manifestazione proponendo aggiornamenti continui.