Il 7 giugno torna la «GdB Run»: tutto quello che c’è da sapere

«In un tempo in cui l’egoismo e la superbia riescono ancora a trovare spazio, l’ Avis continua a entrare nelle scuole per parlare ai ragazzi di dono e solidarietà. Da quindici anni percorriamo questa strada e la GdB Run rappresenta un’occasione preziosa per dare nuovo slancio al nostro impegno».

Ne è convinto Francesco Piovani, presidente dell’Avis provinciale, che invita tutti a iscriversi alla corsa-camminata organizzata dall’Editoriale Bresciana per sostenere - con l’intero ricavato delle iscrizioni - il grande progetto dal titolo «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare» .

Quando e come

La data da segnare in agenda è quella di domenica 7 giugno. La partenza e l’arrivo, a differenza dell’anno scorso, saranno in piazzale Arnaldo. Uisp Brescia ha studiato due percorsi per coinvolgere persone di tutte le età.

La «GdB Ten» è la corsa da 10 chilometri che passa per il castello: la partenza è fissata alle 9.30 ed è riservata a chi, alla data dell’evento, avrà compiuto 16 anni. Pettorali e kit gara potranno essere ritirati dalle 8 alle 9.15.

Accanto alla corsa ci sarà anche la «GdB Family» aperta a tutti, bambini compresi (sotto i 14 anni accompagnati da un adulto). La partenza è prevista alle 10, mentre la distribuzione di braccialetti e kit avverrà dalle 8 alle 9.45.

Informazioni pratiche

La quota di iscrizione è 10 euro per gli adulti; 5 euro per i bambini fino ai 12 anni che parteciperanno alla «GdB Family». Include il kit della manifestazione, con la t-shirt ufficiale dell’evento in tessuto tecnico, ovviamente di un bel giallo GdB, e i gadget messi a disposizione dai partner.

Chi non avesse ancora aderito può farlo al sito Endu – Gdb Run. E, senza attendere la mattina dell’evento, se vorrà potrà ritirare anticipatamente il proprio kit nella sede di Uisp di Brescia, in via Berardo Maggi 9, esibendo la notifica del pagamento effettuato o la mail ricevuta da Endu, dal 3 al 5 giugno dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18.

Benvenuti i gruppi

On line è possibile effettuare anche le iscrizioni di gruppi composti da almeno 10 persone inserendo nell’apposito campo il nome del gruppo; la piattaforma consente anche di modificare un’iscrizione già effettuata inserendo il gruppo di appartenenza.

Pur trattandosi di una manifestazione benefica non competitiva sono previsti riconoscimenti per i primi tre uomini e le prime tre donne sia della «GdB Family» sia della «GdB Ten», nonché per il primo bambino e la prima bambina e per il gruppo più numeroso.

Partner

L’iniziativa - ricordiamo - è organizzata dall’Editoriale Bresciana con Avis provinciale, Uisp Brescia e la collaborazione del Comune. I partner istituzionali sono Coldiretti, Ance e Confartigianato. Gli «official partner» sono Banca Valsabbina, Barchetti ed Elnos. I «main partner» sono Conad, Techne, Vivi Energia, PersonalData, Abaribi, Acqua Maniva e Intred.

Perché aderire

«La GdB Run» - animata in piazzale Arnaldo dallo staff di Maddalena Damini e trasmessa in diretta su Radio Bresciasette e Teletutto - sarà un’occasione per vivere la città in un clima di festa e per diffondere ancora di più la cultura del dono.

Come accennato, l’intero ricavato delle iscrizioni sosterrà il progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare», promosso dall’Avis provinciale e portato nelle scuole e nei grest. Un percorso educativo strutturato, affinato in quindici anni di attività, che oggi coinvolge 15mila tra bambini e ragazzi grazie all’impegno di una settantina di sezioni e al supporto degli educatori del Cesvopas dell’Università Cattolica.

Come spiega il presidente Piovani, l’obiettivo è trasmettere il valore dell’altruismo con linguaggi e strumenti calibrati sull’età: si parte dalle scuole materne e si prosegue nelle elementari, medie e superiori, accompagnando i giovani in un percorso di crescita.

Nel 2025, invece, la prima «GdB Run» aiutò Ail a sostenere la riqualificazione del reparto pediatrico di trapianto del midollo degli Spedali Civili.