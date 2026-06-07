GdB Run, oggi Brescia corre vestendosi di giallo

È il giorno della GdB Run. Questa mattina il centro storico si colorerà di giallo per la seconda edizione della corsa-camminata solidale promossa dall’Editoriale Bresciana insieme a Uisp Brescia e all’Avis provinciale. Dopo il successo dello scorso anno, migliaia di persone sono attese per un evento che unisce sport, divertimento e solidarietà.
La giornata
Il quartier generale sarà piazzale Arnaldo, punto di partenza e arrivo dei due percorsi previsti: quello da 10 chilometri, dedicato ai più allenati, e quello da 5 chilometri, aperto a partecipanti di tutte le età. Le partenze saranno rispettivamente alle 9.30 e alle 10. Per chi non si fosse ancora iscritto c’è tempo fino a poco prima del via direttamente nell’area dell’evento. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino a 12 anni e comprende il kit con la maglietta ufficiale e i gadget degli sponsor.
La mattinata sarà animata da musica, intrattenimento e momenti dedicati alla sensibilizzazione. Ad accompagnare il conto alla rovescia verso le partenze sarà Radio Bresciasette con Maddalena Damini, in diretta da piazzale Arnaldo, mentre il format «In piazza con noi» porterà sul palco ospiti, testimonianze e momenti di approfondimento. Non mancheranno inoltre gli stand di Avis dedicati all’informazione, alla prevenzione e alla promozione della cultura del dono.
L’iniziativa ha una finalità concreta: il ricavato delle iscrizioni sarà destinato al progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare», che promuove la cultura della donazione nelle scuole bresciane. Al termine dei percorsi la festa proseguirà in piazzale Arnaldo con le premiazioni.