GdB Run, oggi Brescia corre vestendosi di giallo

È il giorno della GdB Run. Questa mattina il centro storico si colorerà di giallo per la seconda edizione della corsa-camminata solidale promossa dall’Editoriale Bresciana insieme a Uisp Brescia e all’Avis provinciale. Dopo il successo dello scorso anno, migliaia di persone sono attese per un evento che unisce sport, divertimento e solidarietà.

Leggi anche «GdB Run», un fiume giallo di solidarietà è pronto a invadere Brescia La giornata Il quartier generale sarà piazzale Arnaldo, punto di partenza e arrivo dei due percorsi previsti: quello da 10 chilometri, dedicato ai più allenati, e quello da 5 chilometri, aperto a partecipanti di tutte le età. Le partenze saranno rispettivamente alle 9.30 e alle 10. Per chi non si fosse ancora iscritto c’è tempo fino a poco prima del via direttamente nell’area dell’evento. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino a 12 anni e comprende il kit con la maglietta ufficiale e i gadget degli sponsor.