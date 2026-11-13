Il GdB è famiglia: ricordi ed emozioni nella notte delle rotative

Il giornale non è solo un condensato di notizie. È l’odore dell’inchiostro che si confonde con quello della carta. È il fruscio delle pagine tra le dita. È il battito delle rotative. Sono le idee che prendono vita e viaggiano sui tir di notte. Un simbolo, un rito, una tradizione. A dirlo chi da anni il giornale lo legge ogni giorno. E chi lo stampa, continuando ad investire. Un fascino che seduce e un senso di appartenenza non solo per chi il giornale lo scrive.
Una notte al Centro Stampa Quotidiani di Erbusco, la seconda su gran richiesta (anche stavolta sold out in meno di un’ora) in compagnia del direttore del nostro giornale, Giorgio Bardaglio, e con la guida dei direttori del Csq, Dario De Cian e Massimo Calzoni, per scoprire i segreti di un mestiere che nonostante l’elevata tecnologia conserva il sapore di un antico laboratorio.
Aneddoti
Ci sono giovani alla visita, a dimostrazione che «non bastano i social, serve approfondire». E famiglie con bambini: tra chi non vede l’ora arrivi domani, «così lo racconto a scuola» e per chi passare una notte al Csq «vale un ritardo, non capita tutti i giorni».
Chi ha già visitato il vecchio centro stampa di via Saffi: «Non potevo mancare al nuovo» (il Csq nasce nel 2000 dalla coraggiosa sinergia dell’Editoriale Bresciana, editrice del nostro giornale e Sesaab, società dell’Eco di Bergamo). Insegnanti, pensionati e ingegneri: «Sono curioso di vedere come funzionano le rotative. È affascinante una produzione concentrata di notte in una corsa contro il tempo».
Chi ha montato le macchine. E chi per anni, come Carlo, ha lavorato come tipografo, ma non ha perso la passione per il mestiere: «Lavoravo in una casa editrice. Così è nato l’amore per il profumo della carta. Per dieci anni ho stampato con la linotype. Sono qui per vedere la mia macchina come è diventata grande».
E poi c’è chi, come Alberto, ha deciso di festeggiare la vigilia del suo 60esimo compleanno al Csq con la famiglia: «Nella nostra casa il giornale è sempre stato un bel ricordo. Così stasera, così quando è nata Emily: “Io sono la notizia più bella dell’anno”, la t-shirt e la prima pagina del giornale del giorno della sua nascita, le conserviamo ancora».
Storie personali
Come Laura e la fotografia del 50esimo anniversario di matrimonio dei genitori: «Quando abbiamo visto la nostra foto in pagina non ci credevamo, ci sembrava quasi di aver vinto alla Lotteria. Oggi fa parte dell’album di famiglia». E se non proprio in quello di famiglia, ma quasi, per la mamma di Romina e Claudia: «Quando c’è un articolo che le interessa lo conserva nel suo album personale. Il giornale è parte di casa. Tutte le mattine il papà va in edicola. Abbiamo una gerarchia anche nel leggerlo: prima il papà, poi la mamma, poi noi».
«Un compagno di viaggio, quando sono in giro per lavoro». O «l’amico che fa compagnia quando non riesci a dormire» per Debora. Mentre per la figlia, Emily, che sta studiando pasticceria: «La copia è come una torta, si fa con le macchine al posto dello zucchero, ma sempre con il cuore». Può persino diventare il centro di una schermaglia di coppia, ma a mettere pace ci pensano i due dorsi: «Mia moglie legge la prima parte, io lo sport e lo spettacolo della seconda. Poi invertiamo, così non litighiamo». A meno che non si tratti della «gara al bar la mattina presto, quando tutti lo vogliono».
Suggestioni
Anche se la tecnica avanza, il mondo corre e «il digitale risponde alla vita frenetica di oggi con il vantaggio dell’essere un’informazione che resta, la magia sarà sempre alla carta» dice Laura. Perché non c’è dubbio: tutti, senza troppe distinzioni, ne subiscono l’incanto, tanto della copia, tanto di come nasce. Una notte nel cuore dell’eccellenza per il settore: «Il Cdq è l’unico al mondo ad avere nello stesso sito produttivo insieme alle quattro linee offset anche la stampa digitale ink-jet, che usiamo per le testate internazionali, consentendoci di diversificare la produzione e stampare circa 300mila copie ogni giorno», spiega De Cian.
«È stato bellissimo vedere i giornali scorrere sopra di noi. Sembravano le candele sospese del castello di Hogwarts (Harry Potter, ndr) o le lettere e i pacchi che cadono dal soffitto incantato».