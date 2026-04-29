La zona del Gaver una settimana senza telefono
Tecnici al lavoro per risolvere il problema: difficoltà non solo a telefonare, ma anche a navigare in rete
Ubaldo Vallini
Difficoltà di comunicazione nella zona del Gaver © www.giornaledibrescia.it
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