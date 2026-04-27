Gavardo, in arrivo alloggi per medici e infermieri

«Molti arrivano da fuori provincia o da altre regioni e rischiano di rinunciare perché non trovano casa» evidenzia il lavoro di analisi territoriale. Da qui la scelta di intervenire direttamente. A Gavardo, in via Giovanni Quarena, un immobile comunale verrà recuperato e trasformato in alloggi destinati al personale sanitario, con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative vicine al luogo di lavoro e a condizioni sostenibili.

Il progetto nasce anche da un’indagine avviata nell’autunno del 2023, che ha confermato una criticità diffusa: poche abitazioni disponibili in affitto, molte inutilizzate o in stato di degrado, un patrimonio edilizio presente ma difficilmente accessibile. Accanto all’intervento strutturale, è prevista la definizione di un modello gestionale per l’assegnazione degli alloggi, con criteri chiari e temporanei, in linea con la normativa regionale e in raccordo con l’Asst del Garda.

Le finalità

L’obiettivo è duplice: attrarre personale e ridurre il turnover, ma anche migliorare le condizioni di vita di chi opera in sanità, favorendo un equilibrio più sostenibile tra lavoro e quotidianità. Il cronoprogramma prevede tempi contenuti tra progettazione, autorizzazioni e lavori, con l’intenzione di arrivare in una fase non lontana alla disponibilità degli appartamenti. Non una soluzione definitiva, ma un intervento mirato su una delle criticità più evidenti. Perché, alla fine, la questione resta semplice: senza personale i servizi si fermano, e senza condizioni adeguate il personale non arriva.