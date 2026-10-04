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«Per noi Stasi colpevole fino a che la giustizia non darà un altro nome»

Così i genitori di Chiara Poggi intervistati a «Verissimo»: «Se questa nuova indagine ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto»
I genitori di Chiara Poggi a Verissimo
I genitori di Chiara Poggi a Verissimo

«A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se questa nuova indagine, questa Procura, ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto». Così hanno detto i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, intervistati a «Verissimo» su Canale 5.

Le parole

«Noi abbiamo fatto cinque processi, otto anni di processi, e sono lunghi», ha detto il padre. «Non è che ci intestardiamo. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto». Ma «non è che perché una Procura fa un’indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea».

«Per noi è quello. Fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome», ha aggiunto Rita. «Se ne darà un altro, ne prenderemo atto».

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