A Gargnano inaugurata la casa di comunità, il presidio che mancava

Una struttura moderna e funzionale, che sorge in un'ala, stile liberty, dell'ex ospedale chiuso alla metà degli anni ’70 del secolo scorso. È la Casa di comunità di Gargnano, inaugurata ieri alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso, la prima operativa su 34 nel Bresciano. Un presidio importante per l'Alto Garda. Per chi abita in paese e in quelli vicini, con popolazione con alto tasso di anzianità. Va sottolineato il crescente spopolamento legato alla mancanza di case in affitto in un’area che in estate ospita decine di migliaia di turisti.

Leggi anche A che punto sono le Case di comunità nel Bresciano

Forti i disagi legati al traffico e alla distanza: gli ospedali più vicini sono a Gavardo e a Desenzano. Da qui l'importanza di questo presidio con centro prelievi e vaccinale, ambulatori che devono essere ampliati nei servizi un tempo attivi come quelli di diabetologia e assistenza infermieristica a domicilio.

Le istituzioni

L'assessore regionale, dopo aver ascoltato i rappresentanti di Asst e il sindaco di Gargnano Giovanni Albini (che ha ricordato «quanto rappresenti per i gargnanesi l'ex ospedale e l’importanza di avere un presidio») ha rimarcato l'importanza delle Case di comunità. «Le abbiamo grazie ai fondi del Pnrr, ma i lavori devono essere conclusi entro giugno, altrimenti si perdono i contributi». Bertolaso ha aggiunto che la struttura di Gargnano viene inaugurata in ritardo, ma ugualmente prima del previsto e che in Italia le strutture dovevano essere 1.100. Ma si è dovuto ridurle del 30%». Bertolaso, soddisfatto, ha fatto presente che «la Lombardia non ha attuato tagli. Anzi, grazie ai fondi regionali, verranno ultimate 8 o 9 case in più del previsto».

Il sindaco di Gargnano ha affrontato un tema importante, punto di forza della campagna elettorale che lo ha portato al terzo mandato consecutivo, ovvero quello della nuova sede del 118 con piazzola di atterraggio dell'eliambulanza. «Mi impegno affinché il progetto venga realizzato in tempi rapidi e venga creata una base per i voli anche notturni. Data la difficoltà di movimento sulla Gardesana, l'eliambulanza diventa strategica». Bertolaso ha poi visitato la struttura, complimentandosi col personale medico e paramedico per il lavoro svolto.

I servizi

La Casa di comunità di Gargnano, in via Repubblica 2, è punto unico di accesso per l'orientamento e la presa in carico dell'utente. Fornisce servizi di scelta o revoca e sportello protesico con consegna dei dispositivi. È punto vaccinale e prelievi per l'Alto Garda, collegato al Cup unico. Effettua inoltre cure primarie nell'ambulatorio medico territoriale, servizio infermieristico anche a domicilio ed è di supporto alla donna con medicina specializzata.

Leggi anche Cosa sono e che servizi offrono le Case di comunità

Soprattutto chi é anziano e abita nelle frazioni ha difficoltà a raggiungere lo specialista a Toscolano, Salò o Desenzano. Per queste persone la Casa c'è. Devono essere tuttavia incrementati i servizi specialistici. Ma molto dipende dalla mancanza di medici. In molti paesi del Garda bresciano infatti c’è carenza dei medici di base.