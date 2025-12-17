Gardone: apre la nuova sede della biblioteca, quella vecchia si rinnova
La biblioteca civica «Tuminelli» ha riaperto le porte ai lettori. Il servizio ha trovato casa in una sede rinnovata, in via Follereau – in zona strategica, nei pressi del polo scolastico dove ci sono le elementari e l’istituto alberghiero, oltre alla palestra – pronta ad accogliere lettori, studenti e famiglie. Una bella notizia per i gardonesi, dopo la prolungata chiusura dei mesi scorsi per il trasferimento del servizio nella nuova sede.
Investimento
La riapertura di una biblioteca è sempre un fatto significativo per la comunità: non è solo un servizio che riparte, ma un luogo che torna a essere vivo, uno spazio di incontro, cultura, socialità. Come accadrà, ad esempio, sabato, quando la biblioteca ospiterà le letture di Natale per i più piccoli: dalle 15.30 per i bambini dai 3 ai 6 anni e dalle 16 per quelli dai 6 ai 9 anni.
La biblioteca, di nuovo operativa anche con il prestito interbibliotecario, riapre secondo i consueti orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14 alle 18; giovedì dalle 8.30 alle 12.30 (durante le feste di fine anno resterà chiusa dal 24 al 28 dicembre). I lavori per la realizzazione della nuova sede, in spazi dell’ex istituto alberghiero, avevano preso il via nel 2023, grazie a un investimento di 770mila euro programmato dalla precedente Amministrazione.
Sotto i ferri
E la vecchia sede nel parco di Villa Alba? «Continuerà anch’essa – spiega il sindaco Adelio Zeni – a funzionare come una pertinenza della nuova sede, ospitando presentazioni, incontri e attività parallele a quella del prestito». Ma prima la vecchia sede necessita di essere riqualificata. I lavori sono in corso da qualche settimana.
Tramite un investimento di 620mila euro il Comune darà attuazione a un intervento di ristrutturazione e riqualificazione per l’efficientamento energetico: si ridurrà il consumo dell’immobile, abbassando i costi di gestione. Saranno collocati nuovi isolamenti termici, un impianto termico a pompa di calore e un impianto fotovoltaico.
Saranno inoltre installati nuovi serramenti e il porticato esterno esistente verrà rimosso. I lavori termineranno la prossima estate, poi Gardone Riviera avrà di fatto due biblioteche.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.