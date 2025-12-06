Riapre la biblioteca Prealpino: riqualificazione da 175mila euro

Riaperta dopo circa due mesi di chiusura la biblioteca Prealpino di via Colle di Cadibona. Gli spazi sono stati riqualificati e il valore dei lavori, finanziato da Regione Lombardia e dal comune, è di quasi 175 mila euro.

L’intervento

Pavimenti, illuminazione, ma anche nuovi arredi e tinteggiatura dei locali, ma soprattutto la possibilità per le bibliotecarie di riorganizzare meglio gli spazi: «Grazie alla riqualificazione – ha detto una di loro, Stefania Giorgi – abbiamo riorganizzato tutto in sezioni più coerenti. Abbiamo più spazi dedicati ai bimbi e ai ragazzi e una nuova aula studio-lettura. Lavoriamo molto con le scuole, e coinvolgiamo i più piccoli con attività specifiche».

Il Piano

L’intervento rientra nel «Piano strategico della cultura Brescia 2030», che avrà come perno cinque hub nelle diverse aree della città: si è alla ricerca di uno spazio per la zona est, mentre è già deciso che il riferimento per il centro è il Mo.Ca, il Community Hub per zona Sud, Spazio Lampo per l’ovest e proprio la biblioteca del Villaggio Prealpino per la zona nord.

«Le biblioteche che definiamo decentrate – ha detto la sindaca Laura Castelletti –, sono cresciute di numero in questi anni, magari cambiando anche target, qualcuna specializzandosi per alcune età. Oggi tutte sono diventate biblioteche sociali».

Alla Prealpino sono circa 1.665 gli utenti attivi, cioè i lettori che prendono in prestito i libri almeno una volta all’anno, 28.514 sono i prestiti annuali, e 22.128 i volumi disponibili per la consultazione e il prestito.