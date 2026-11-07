Gardesana, due giorni di chiusura tra Limone e Riva: gli orari

Ancora disagi e limitazioni della circolazione lungo la Gardesana al confine con il Trentino, tra Limone e Riva, per i lavori di realizzazione della ciclovia del Garda. Il Servizio strade della Provincia autonoma di Trento ha stabilito che nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, dalle 8 alle 17, la statale 45 bis Gardesana Occidentale rimarrà completamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Giacomo Cis, a Riva del Garda, e il confine con la Lombardia, per consentire le operazioni di disgaggio, attuate con l’utilizzo di esplosivo, previste nell’ambito dei lavori di realizzazione della ciclovia.
L’intervento
Nello specifico, si tratta dei lavori relativi alla messa in sicurezza delle pareti rocciose che insistono sul tratto di ciclopedonale che corre dall’imbocco nord della Galleria dei Titani al confine provinciale, corrispondente all’unità funzionale 3.5 dell’opera, con conclusione prevista nel 2027. Sia mercoledì 11 che giovedì 12 è programmata una riapertura parziale, limitata al transito dei soli autobus di linea in direzione Limone, dalle 13.30 alle 14.30, per consentire il rientro dei ragazzi di Limone che frequentano le scuole superiori a Riva. Nella fascia serale e notturna tra le 17 di mercoledì e le 8 di giovedì il traffico sarà concesso con un senso unico alternato. La strada sarà riaperta regolarmente entro le 17 di giovedì 12 novembre.