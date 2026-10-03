Garda, torna «Profumi di mosto»: 24 cantine aperte per celebrare 25 anni

Ventiquattro cantine aperte, nove tour tematici e una giornata per celebrare la vendemmia tra degustazioni, incontri con i produttori e itinerari sulle colline della Valtènesi. Domani torna «Profumi di mosto», l’evento promosso dal Consorzio Valtènesi - Riviera del Garda Classico per raccontare l’identità vitivinicola della Riviera bresciana del Garda. La manifestazione, arrivata al traguardo dei venticinque anni, inaugura la stagione autunnale dell’enoturismo e coinvolge aziende comprese tra Desenzano e San Felice, attraversando i comuni dell’entroterra e quelli affacciati sul lago.
Come funziona
I visitatori potranno costruire liberamente il proprio percorso, scegliendo una o più cantine, oppure affidarsi ai tour a tre tappe pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse anime della denominazione.
In ogni azienda il vino sarà affiancato da proposte gastronomiche dedicate, pensate per valorizzare caratteristiche e identità delle etichette in degustazione. L’iniziativa permetterà anche di conoscere da vicino il lavoro dei vignaioli, i vitigni autoctoni come Groppello e Tuchì e il patrimonio enologico della Valtènesi, attraverso racconti, assaggi e momenti di confronto. La formula punta a un turismo lento, costruito tra vigneti, borghi e panorami sul lago, con le cantine come porte d’ingresso al territorio.
«Profumi di mosto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il nostro territorio perché riesce a raccontare in modo autentico il legame tra vino, paesaggio e persone – spiega Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi –. Da venticinque anni questa manifestazione apre le porte delle nostre aziende e consente al pubblico di conoscere la ricchezza della tradizione vitivinicola e l’unicità di una denominazione che trova nelle sponde bresciane del Garda e nelle colline della Valtènesi la propria espressione più autentica».
Anche quest’anno è prevista una proposta speciale per chi sceglierà il biglietto per due cantine o uno dei tour a tre tappe: l’accesso a un appuntamento esclusivo alla Casa del vino, in programma il 31 ottobre, per approfondire la conoscenza delle etichette della denominazione. Le prenotazioni sono aperte sul sito web www.profumidimosto.it. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.