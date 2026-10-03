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Garda, torna «Profumi di mosto»: 24 cantine aperte per celebrare 25 anni

Domenica 4 ottobre la storica manifestazione inaugura l’autunno enoturistico sulle colline della Valtenesi
Alice Scalfi
Una precedente edizione di Profumi di mosto
Una precedente edizione di Profumi di mosto

Ventiquattro cantine aperte, nove tour tematici e una giornata per celebrare la vendemmia tra degustazioni, incontri con i produttori e itinerari sulle colline della Valtènesi. Domani torna «Profumi di mosto», l’evento promosso dal Consorzio Valtènesi - Riviera del Garda Classico per raccontare l’identità vitivinicola della Riviera bresciana del Garda. La manifestazione, arrivata al traguardo dei venticinque anni, inaugura la stagione autunnale dell’enoturismo e coinvolge aziende comprese tra Desenzano e San Felice, attraversando i comuni dell’entroterra e quelli affacciati sul lago.

Come funziona

I visitatori potranno costruire liberamente il proprio percorso, scegliendo una o più cantine, oppure affidarsi ai tour a tre tappe pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse anime della denominazione.

In ogni azienda il vino sarà affiancato da proposte gastronomiche dedicate, pensate per valorizzare caratteristiche e identità delle etichette in degustazione. L’iniziativa permetterà anche di conoscere da vicino il lavoro dei vignaioli, i vitigni autoctoni come Groppello e Tuchì e il patrimonio enologico della Valtènesi, attraverso racconti, assaggi e momenti di confronto. La formula punta a un turismo lento, costruito tra vigneti, borghi e panorami sul lago, con le cantine come porte d’ingresso al territorio.

«Profumi di mosto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il nostro territorio perché riesce a raccontare in modo autentico il legame tra vino, paesaggio e persone – spiega Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi –. Da venticinque anni questa manifestazione apre le porte delle nostre aziende e consente al pubblico di conoscere la ricchezza della tradizione vitivinicola e l’unicità di una denominazione che trova nelle sponde bresciane del Garda e nelle colline della Valtènesi la propria espressione più autentica».

Anche quest’anno è prevista una proposta speciale per chi sceglierà il biglietto per due cantine o uno dei tour a tre tappe: l’accesso a un appuntamento esclusivo alla Casa del vino, in programma il 31 ottobre, per approfondire la conoscenza delle etichette della denominazione. Le prenotazioni sono aperte sul sito web www.profumidimosto.it. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

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Profumi di mostovinoValtenesi

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