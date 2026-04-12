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﻿CronacaValcamonica

Garda di Sonico si racconta a «In Piazza con Noi»

Il borgo camuno protagonista della nuova puntata della trasmissione di Teletutto, tra tradizioni, memoria e comunità
  • In Piazza con Noi a Garda di Sonico - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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Un borgo che torna a vivere, tra tradizioni, memoria e comunità. È Garda di Sonico il protagonista della nuova puntata di In Piazza con Noi, in onda alle 11 su Teletutto.

La frazione della Val Camonica si trasforma per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto, con figuranti in costume e scorci di vita quotidiana che riportano indietro nel tempo. Torna in funzione anche l’antico forno del paese, mentre nelle vie si preparano piatti della tradizione, dalla polenta alle ricette di una volta.

La puntata alterna momenti in diretta e servizi dedicati al territorio, con uno sguardo che unisce passato e presente: dalla «casa di una volta» fino alle esperienze più innovative, come le pratiche di agricoltura rigenerativa.

Ampio spazio riservato alle associazioni e al volontariato, realtà fondamentali per un territorio segnato anche da fragilità, oltre agli interventi istituzionali e alle testimonianze della comunità locale.

Alla conduzione Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, per un viaggio che, come sempre, racconta il territorio bresciano partendo dalle sue piazze e dalle sue storie.

La puntata è trasmessa in diretta alle 11 e in replica alle 20.30.

Un’occasione per scoprire – o riscoprire – un piccolo borgo della provincia attraverso le sue tradizioni, le persone e le esperienze che lo rendono vivo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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