«In Piazza con Noi» a Garda di Sonico rievocando atmosfere del passato

Sarà il Garda di Sonico a ospitare la nuova puntata di «In Piazza con Noi», trasmissione che andrà in onda domani, domenica, su Teletutto alle 11 e in replica alle 20.30. Per l’occasione, la frazione montana si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto.

Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale e della Proloco, il borgo verrà allestito con figuranti in costume e ambientazioni d’altri tempi: tornerà in funzione l’antico forno del paese, utilizzato per la panificazione come avveniva secoli fa, mentre nelle vie si prepareranno piatti della tradizione come polenta e patate. Spazio anche al bel lavatoio, una volta cuore della comunità, e ad altri scorci della vita quotidiana di un tempo, in una rievocazione che coinvolgerà l’intero borgo.

Temi

La trasmissione alternerà, come sempre, momenti in diretta, grazie alla conduzione di Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, e contributi video, tra interventi istituzionali, servizi dedicati al territorio e approfondimenti culturali. Tra questi, un focus sulla «casa di una volta», un piccolo museo allestito dalla famiglia Depari, e uno sulla chiesa di Sant’Antonio Abate di Rino, che custodisce opere del Pitocchetto.

Non mancherà uno sguardo all’innovazione, con il racconto dell’azienda agricola Padre Natura e delle pratiche di agricoltura rigenerativa. Ampio spazio sarà dedicato anche alle associazioni: dalla protezione civile, fondamentale in un territorio segnato da fragilità idrogeologiche, ai vigili del fuoco, che porteranno in piazza un mezzo storico rimesso in funzione. Presenti anche le realtà sportive e il mondo del volontariato.

Ospiti

Non mancherà, infine, un momento di memoria, con il racconto della pietra d’inciampo dedicata a Giacomo Mottinelli, attraverso la testimonianza della figlia Stefania. Tra gli ospiti in diretta il sindaco Gian Battista Pasquini, il vicesindaco Marco Fanetti e il presidente della Proloco Paolo Bornatici, protagonisti di un racconto che metterà al centro i valori della comunità sonicese.

La puntata è realizzata grazie al sostegno della Provincia, che punta in questo modo a valorizzare il suo territorio e, nello specifico, i piccoli borghi. Ne parleranno il consigliere Paolo Fontana ed Emanuele Rossi, della fondazione Provincia di Brescia eventi. In apertura e in chiusura spazio alle note live della fisarmonica di Luca Tisi.