La galleria Gargnano-Tignale si può appaltare: serve il sì del ministero

«Galleria bypass tra Gargnano e Tignale: appaltabilità nel 2025, ma i tempi sono legati alla chiusura della procedura ambientale da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica». Lo fa sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, rispondendo all’interrogazione del consigliere Claudia Carzeri in merito allo stato di avanzamento dell’opera.

Parliamo, lo ricordiamo, della galleria progettata per bypassare l’imbuto rappresentato dai tunnel a sezione ogivale D'Acli, Eutemia e Dei Ciclopi, fra Gargnano e il bivio per Tignale, troppo stretti e bassi per le auto e i pullman attuali. Spiega Terzi: «La realizzazione della galleria è inserita nel Contratto di Programma Anas-Ministero infrastrutture e trasporti 2021-2025, di recente sottoscritto e approvato dal Cipess, con indicazione di appaltabilità nel 2025. Le tempistiche attuative dipenderanno dai tempi di chiusura della procedura ambientale da parte del Mase; per giungere all’avvio dei lavori sarà poi necessario che Anas rediga il progetto esecutivo ed espleti la gara d’appalto».

Il percorso progettuale, avviato nel 2016, ha già superato diverse fasi importanti, tra cui l'approvazione del progetto di fattibilità e la valutazione positiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2021, oltre all’autorizzazione ambientale di Regione Lombardia. Ora si attende il provvedimento unico da parte del Mase, che permetterà di convocare una nuova Conferenza di Servizi per procedere con l’aggiornamento e l’approvazione definitiva del progetto.

Anche di questo si parlerà nel summit in programma oggi alle 16 nella sede della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, a Gargnano. Ci saranno i sindaci, Anas e Provincia. Sul tavolo anche la questione della Sp 38 Strada della Forra e la proposta di un tunnel Tormini-Toscolano per bypassare un dei tratti più critici della Gardesana.

In tema di viabilità resta da segnalare che stasera alle 20.30 a Gardone, a Palazzo Wimmer, sarà presentato il progetto di adeguamento del sistema di raccolta delle acque bianche lungo la Gardesana, che sarà avviato ad ottobre e per il quale sarà necessario istituire un senso unico alternato.