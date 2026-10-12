Via con sigarette e Gratta&Vinci: furto al bar Stazione a Rovato

Alle 10 del mattino alla stazione di Rovato tutto sembra procedere come sempre. C'è chi aspetta il treno sui binari, chi corre per non perdere la coincidenza. C'è chi legge il giornale seduto ai tavolini del bar e chi ordina un caffè al bancone. Della spaccata avvenuta poche ore prima nell'attività quasi non c’è più traccia, non fosse per i segni sul muro e il telo nero che copre la finestra che affaccia sulla banchina. Proprio da lì sono passati i ladri che nella notte tra ieri e oggi hanno colpito il bar Stazione, fuggendo con un sacco pieno di tabacchi e Gratta&Vinci. Un bottino ancora da quantificare anche se, stando ai primo calcoli, già si parla di migliaia di euro di merce.
Il furto
I ladri – due persone con il volto travisato – hanno colpito attorno alle 3, passando dalla banchina. Per entrare nel locale hanno letteralmente sradicato l'inferriata a protezione della finestra che affaccia sulla cucina. Dopo averla aperta si sono fatti strada nel locale, mettendo tutto a soqquadro. L’obiettivo però era chiaro: gli scaffali pieni di Gratta&Vinci e di sigarette. Piccole, trasportabili con agilità e soprattutto facili da smerciare. Poi sono fuggiti verso i binari della ferroviaria, facendo perdere le proprie tracce. Sembra che l'allarme non sia scattato: ad accorgersi del furto, alle prime ore del mattino, è stata una delle dipendenti del bar che al momento dell'apertura si è trovata di fronte al disordine lasciato dai ladri. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza interna del bar e avviato le indagini per rintracciare i responsabili.